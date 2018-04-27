التقى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في الساعة التاسعة وال29 دقيقة من صباح اليوم بتوقيت سيول، حيث تصافح قائدا الكوريتين للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية الكورية قبل حوالي 73 عاما، وهو ما مثّل لحظة تاريخية مؤثرة.

وعبَر الزعيم الشمالي خط الحدود العسكرية نحو الجنوب، وهي المرة الأولى التي يعبر فيها زعيم كوري شمالي إلى الأراضي الجنوبية منذ تقسيم الكوريتين.

وكان في استقباله الرئيس "مون جيه إين" حيث تصافحا، وتبادلا حديثا وديا قصيرا، وشاهدا عرضا موسيقيا ملكيا تقليديا، ثم استعرضا حرس الشرف للقوات الكورية الجنوبية.

وصافح القائدان أعضاء الوفدين الجنوبي والشمالي المشاركين في المباحثات الرسمية التي ستبدأ في الساعة العاشرة والنصف.