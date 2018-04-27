انطلاق القمة التاريخية بين الكوريتين

أكتب :

2018-04-27 11:34:56

تحديث :

2018-04-27 11:36:19

انطلاق القمة التاريخية بين الكوريتين

بدأ قائدا الكوريتين مباحثات القمة التاريخية بينهما في "بيت السلام" في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" في الساعة العاشرة والربع من صباح اليوم الجمعة، بشكل مبكر عما هو مخطط له بـ15 دقيقة.
وفي كلمة افتتاحية، عبر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في أن يناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك بقلب مفتوح.
وأكد "كيم" على أهمية تنفيذ ما سيتم التوصل إليه بين الجانبين خلافا عما حدث في الماضي، معربا عن أمله في أن تكون قمة اليوم فرصة لمضي القدم للكوريتين نحو الأمام .
ومن جانبه، قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" في كلمته الافتتاحية إن قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" التي كانت رمزا لتقسيم الكوريتين، أصبحت ترمز للسلام في لحظة عبور الزعيم "كيم" خط الحدود.
وأعرب الرئيس "مون" شكره وتقديره للزعيم "كيم" للقرار الذي اتخذه لعقد محادثات القمة بين الكوريتين.
كما أعرب عن أمله في أن تقدم الكوريتان هدية كبيرة لكل من يريد السلام  في العالم من خلال التوصل إلى اتفاق في محادثات القمة بينهما.
وحضر الجلسة الصباحية من محادثات القمة عن الجانب الجنوبي "إيم جونغ صوك" كبير مساعدي الرئيس، و"سوه هون" مدير المخابرات الوطنية .
أما عن الجانب الشمالي فحضرها "كيم يوه جونغ" عضو المكتب السياسي التابع للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم  وأخت الزعيم الكوري الشمالي، و"كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال.

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محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
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