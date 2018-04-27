26 مسؤولا كوريا شماليا يشاركون في مأدبة عشاء القمة

صرح المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية "كيم أوي كيوم" بأن 26 مسؤولا كوريا شماليا، بمن فيهم الزعيم "كيم جونغ إيل" وزوجته "ري سول جو"، وأخته "كيم يو جونغ" عضو المكتب السياسي التابع للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، و"كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال، و"هيون سونغ وول" رئيسة فرقة أوكسترا "سام جي يون"، سيشاركون في مأدبة العشاء التي سيقيمها الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مساء اليوم في بيت السلام في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".

ومن الجانب الكوري الجنوبي سيشارك 36 مسؤولا، بمن فيهم الرئيس "مون جيه إين" والسيدة الأولى "كيم جونغ سوك"، ورئيسة الحزب الديمقراطي الحاكم "تشو مي إيه"، وزعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "أوه وان شيك"، والنائب البرلماني عن حزب السلام الديمقراطي المعارض الصغير "بارك جي وان"، ووزير الثقافة والرياضة والسياحة "دو جونغ هوان"، ورئيس غرفة التجارة والصناعة "بارك يونغ مان"، ومستشار الرئيس للشؤون الوحدوية والخارجية والأمنية "مون جونغ إين"، بالإضافة إلى المطربيْن "جو يونغ بيل" و"يون دو هيون".

وبعد انتهاء مأدبة العشاء، سيشاهد المشاركون عرضا موسيقيا تقيمه فرقة كورية جنوبية في وداع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والوفد المرافق له.