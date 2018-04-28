الرئاسة: إعلان القمة يفتح عصرًا جديدًا من السلام

قال المكتب الرئاسي إن إعلان القمة بين الكوريتين وضع الأساس لإنهاء الحرب الباردة وإقامة سلام دائم فى شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح البيت الأزرق أن الإعلان المشترك الذي وقعه الرئيس "مون جيه ان " والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" فتح عهدًا جديدًا من السلام.

وفي بيان صدر عقب الإعلان الموقع بين الكوريتين قالت الرئاسة إن الكوريتين بموافقتهما على بناء نظام دائم للسلام، أرست الأساس للتخلص من الأعمال العدائية التي طال أمدها ووضع حد للمواجهة التي استمرت لمدة 65 عامًا وتحقيق السلام والتعايش والازدهار المشترك.

وقال المكتب إن الجانبين أكدا بوضوح "نزع الأسلحة النووية بالكامل" من أجل شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية. وقالت إن هذا التأكيد سيمهد الطريق أمام تقدم العلاقات عبر الحدود وخلق حلقة حميدة بشأن قضية نزع السلاح النووي.

وأشار المكتب الرئاسي أيضا إلى أن إعلان القمة سيخدم بجدية عملية السلام في شبه الجزيرة ويدعم نجاح محادثات القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

