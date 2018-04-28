تقارير وسائل الإعلام الكورية الشمالية حول إعلان القمة و "النزع الكامل للسلاح النووي"

نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم الجمعة "إعلان بانمونجوم" كاملا، وقالت إن الكوريتين أكدتا على الهدف المشترك المتمثل في تحقيق شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية من خلال "النزع الكامل للسلاح النووي".

كما تضمن التقرير الجزء الذي جاء في الإعلان بشأن توافق آراء الجانبين حول التدابير التي بدأها الشمال، والتي تعد ذات مغزى وحاسمة بالنسبة لنزع السلاح النووي. ويشمل هذا الجزء أيضا اتفاق الجانبين على الوفاء بأدوار ومسؤوليات كل منهما.

لم تغير وسائل الاعلام الرسمية في الشمال صياغة الإعلان المشترك الذي وقعه الرئيس مون جيه- ان والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في ختام قمتهما التي دامت يوما واحدا يوم أمس الجمعة على الجانب الجنوبي من قرية بانمونجوم الحدودية.

وكرست صحيفة رودونغ شينمون الرسمية في كوريا الشمالية أربع صفحات لتغطية القمة.



