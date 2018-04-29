كوريا الشمالية تعرض إغلاق منطقة تجاربها النووية الشهر المقبل و توحيد توقيتها مع الجنوب

عرضت كوريا الشمالية إغلاق موقع تجاربها النووية في مايو والكشف عن العملية للعالم الخارجي.

قال السكرتير الصحفي للرئاسة يون يونغ تشان اليوم الاحد في بيان متلفز إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قال خلال القمة بين الكوريتين يوم الجمعة انه سيجري اغلاق موقع التجارب النووية في بونغي ري الشهر المقبل. .



وبحسب ما ورد قال كيم إنه سيدعو قريبا خبراء وصحفيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للكشف عن العملية للعالم الخارجي.

ونقل يون عن الزعيم الكوري الشمالي قوله إن "البعض يقول إنه ينهي منشآت لا تعمل ، لكنها في حالة جيدة".



وقال يون إن كوريا الشمالية تخطط أيضا لإعادة ضبط نطاقها الزمني الحالي ليتواءم مع التوقيت في الجنوب. أنشأ الشمال في عام 2015 "بيونغ يانغ تايم" الخاص به من خلال ضبط توقيته 30 دقيقة متأخرا عن الجنوب.