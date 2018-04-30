كوريا الشمالية تعدل توقيتها ليتطابق مع توقيت الجنوب

أعلنت كوريا الشمالية أنها قررت تقديم وقتها نصف ساعة ليتطابق مع توقيت كوريا الجنوبية بدءا من يوم الخامس من شهر مايو القادم.

وقال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية إنه قد تم اتخاذ هذا القرار في اجتماع للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى عقد أمس الأحد.

وكانت كوريا الشمالية قد قررت تأخير توقيتها بمقدار نصف ساعة في شهر أغسطس من عام 2015 بمناسبة الذكرى السبعين على الاستقلال عن الاستعمار الياباني، ليكون توقيت كوريا الشمالية زائدا بـ8 ساعات ونصف الساعة عن توقيت غرينتش، بدلا من 9 ساعات.

يذكر أن توقيت شبه الجزيرة الكورية كان زائدا عن توقيت غرينتش بـ8 ساعات ونصف الساعة حتى عام 1912، حيث قررت سلطات الاحتلال الياباني وقتها، التي كانت تسيطر على كوريا خلال الفترة من عام 1910 وحتى عام 1945، تقديمه بنصف ساعة ليتطابق مع توقيت العاصمة اليابانية طوكيو.

وبعد استقلال كوريا عن الاستعمار الياباني في عام 1945، واصلت كوريا الشمالية استخدام التوقيت الياباني، بينما عادت كوريا الجنوبية إلى توقيتها التقليدي في عام 1954 قبل أن تعود إلى التوقيت الحالي وهو "توقيت غرينتش زائد 9 ساعات" في عام 1961.