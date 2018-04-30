سيول تستعد لجولات لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين

أكتب :

2018-04-30 13:21:37

تحديث :

2018-04-30 13:37:49

سيول تستعد لجولات لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين

من المتوقع أن تتسارع عمليات الإعداد لعقد جولة جديدة من جولات لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين بناء على الاتفاق الذي توصلت إليه الكوريتان في إعلان "بان مون جوم".
وقال وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "جو ميونغ كيون" أمس الأحد إن الوزارة تدرس إمكانية عقد اجتماع لمنظمتي الصليب الأحمر الكوريتين في أسرع وقت ممكن ليتم فيه بحث القضايا المتعلقة بهذا الشأن، نظرا لأنه كان من المعتاد أن تحتاج عملية الاستعداد لعقد جولات لم شمل الأسر المشتتة إلى شهرين أو ثلاثة.
الجدير بالذكر أن القائدين الكوريين الجنوبي والشمالي قد اتفقا على استئناف جولات لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين في يوم الخامس عشر من شهر أغسطس القادم الذي يصادف عيد الاستقلال الوطني، وذلك في إعلان "بان مون جوم" الذي صدر في ختام محادثات القمة بينهما.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • التطبيق الجديد يشمل أخبار ومحتويات كي بي إس وورلد راديو مع الخدمات المُقدمة سابقا، من خلال تطبيقات منفصلة مثل أون إير، و نيوز بودكاست ، و هيا نتعلم الكورية ، و المطبخ الكوري...

<

1 / 4

>