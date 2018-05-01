كوريا الجنوبية تبدأ في إزالة مكبرات الصوت الدعائية

بدأت السلطات الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء في إزالة مكبرات الصوت على طول الحدود بين الكوريتين، والتي كانت تستخدم لإرسال بث دعائي معادٍ لكوريا الشمالية.



وتأتي هذه الخطوة بعد أن قررت وزارة الدفاع في سيول وقف البث عبر مكبرات الصوت عند خط ترسيم الحدود العسكرية يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، أي قبيل انعقاد القمة بين الكوريتين.

وجاءت عملية إزالة مكبرات الصوت على طول الحدود كأول إجراءات متابعة لإعلان "بان مون جوم من أجل السلام والازدهار والتوحيد في شبه الجزيرة الكورية"، الصادر في ختام القمة بين الكوريتين يوم الجمعة. وينص الإعلان على أن توقف الكوريتان جميع الأعمال العدائية ضد بعضهما البعض في البر والجو والبحر، ويشمل ذلك وقف بث مكبرات الصوت وإلقاء المنشورات المعادية عبر الحدود بحلول شهر مايو. وفيما يتعلق بالمنشورات، قالت الوزارة إن الحكومة لم ترسل منشورات منذ عام 2010، وأعربت عن أملها في أن يستجيب الجيش الكوري الشمالي بالمثل لهذه الخطوة.



ونظرا لأن كوريا الشمالية تقوم في الغالب بتشغيل مكبرات صوت دعائية مثبتة في قواعد أرضية، فمن المتوقع أن يستغرق سحب تلك المعدات وقتًا أطول مقارنة بالمعدات الكورية الجنوبية. وحالياً يوجد لدى كوريا الجنوبية حوالي 40 مكبراً للصوت، بعضها ثابت والآخر متنقل.

