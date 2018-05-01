رئاسة الجمهورية الكورية تصف منطقة بان مون جوم بأنها رمز مهم للسلام

أكتب :

2018-05-01 15:52:43

تحديث :

2018-05-01 16:01:23

رئاسة الجمهورية الكورية تصف منطقة بان مون جوم بأنها رمز مهم للسلام

وصف المكتب الرئاسى في سيول اليوم قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" بأنها مكان مهم ورمز للسلام في المنطقة.
وقال مسؤول بارز في الرئاسة إن قرية الهدنة في المنطقة منزوعة السلاح هي "المكان الأكثر رمزية"، لكنه نفى ما جاء في تقارير وسائل الإعلام الأجنبية من أن الرئيس "مون جيه إين" يسعى لإقناع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" بعقد القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ هناك.
وكان "ترامب" قد قال للصحفيين في البيت الابيض أمس الاثنين إن إدارته تبحث أيضا اقتراح عقد القمة في سنغافوره ضمن الأماكن المحتملة لعقد القمة، وذلك بعدما قال في تغريدة نشرها على صفحته في موقع تويتر، إن "بيت السلام" في "بان مون جوم" قد يكون المكان الأكثر أهمية.
ومن ناحية أخرى، وجّه الرئيس "مون جيه إين" أوامره للمسؤولين باتخاذ تدابير متابعة سريعة وشاملة من أجل تنفيذ ما جاء في إعلان "بان مون جوم من أجل السلام والازدهار والتوحيد في شبه الجزيرة الكورية"، الذي تم توقيعه بعد القمة بين الكوريتين يوم الجمعة الماضي.

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