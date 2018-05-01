سيول تبدأ في تنفيذ خطوات المتابعة لإعلان بان مون جوم

بدأت الحكومة الكورية الجنوبية بسرعة في إجراءات تنفيذ ما ورد في إعلان "بان مون جوم" الذي وقعه قائدا الكوريتين بعد قمتهما يوم الجمعة الماضي.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن الإعلان وضع الأساس لنزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية.

وأمر "لي" بالاستعداد لتنفيذ مشروعات مشتركة بين الكوريتين بحيث لا تكون خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

وقال إن اللجنة التي ساعدت في الإعداد للقمة بين الكوريتين هي التي ستعمل أيضا في الوقت الحالي لتنفيذ الاتفاقات التي أبرمت خلال القمة.





