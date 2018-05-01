مون يقترح على كيم مخططًا للتعاون الاقتصادي بين الكوريتين

كشفت الرئاسة الكورية الجنوبية عن أن الرئيس "مون جيه إين" اقترح مجموعة من الإجراءات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، على الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، خلال القمة التي انعقدت بينهما يوم الجمعة الماضي.

ووفقًا لأحد كبار المسؤولين في الرئاسة، قال "مون" إنه سلم "كيم" كتيبًا وشريط فيديو يوضحان "الخطة الاقتصادية الجديدة لشبه الجزيرة الكورية".

ومن المعروف أن "مون" اقترح أن تجري الكوريتان بحثا مشتركا حول إجراءات التعاون الاقتصادي المحتملة التي يُمكن اتخاذها، إذا تم رفع العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.

وفيما يتعلق بالتقارير التي أشارت إلى حديث "مون" حول "محطة لتوليد الكهرباء" خلال نزهة فردية قصيرة مع "كيم" ضمن القمة، نفت الرئاسة ذلك الأمر، وقالت إن "مون" لم يتحدث إلى "كيم" حول مثل هذه القضايا، لكنها أضافت أن الفيديو الذي تسلمه "كيم" يحتوي على بعض المعلومات حول محطة لتوليد الكهرباء.

