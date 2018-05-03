سيول تؤكد الحاجة لوجود القوات الأمريكية حتى بعد إبرام معاهدة للسلام

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إن وجود القوات الأمريكية في البلاد مطلوب حتى بعد تغيير اتفاقية الهدنة التي أوقفت الحرب الكورية إلى معاهدة للسلام.

وأدلى مسؤول كبير في رئاسة الجمهورية الكورية بهذه التصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول تصريح أدلى به المستشار الرئاسي "مون تشونغ إين" وقال فيه إنه سيكون من الصعب تبرير وجود القوات الأمريكية في كوريا بعد توقيع معاهدة للسلام.

وأوضح المسؤول أن "مون تشونغ إين" يعمل مستشارًا رئاسيًا خاصًا، ويتمتع بحرية الفكر والكلام كبروفسور أكاديمي، مشيرا إلى أن الرئيس "مون جيه إين" يتلقى المساعدة من آرائه السياسية كمستشار، لكنه غير ملزم بتنفيذ تلك الآراء.

وأضاف المسؤول أن معاهدة السلام ستكون اتفاقية بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والولايات المتحدة والصين، وتستهدف تحقيق السلام فى شبه الجزيرة الكورية. وأكد مجددا على أن حكومة سيول تتخذ موقفًا مفاده أن وجود القوات الأمريكية في كوريا أمر ضروري، لأنها يمكن أن تعمل كوسيط في شبه الجزيرة الكورية التي يحيط بها جيران أقوياء مثل الصين واليابان.



