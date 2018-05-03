الكوريتيان تعدان 3 مرافق للمِّ شمل الأسر المشتتة

أكتب :

2018-05-03 13:22:22

تحديث :

2018-05-03 13:22:22

الكوريتيان تعدان 3 مرافق للمِّ شمل الأسر المشتتة

اتفق الكوريتان بشكل عام على إعداد ثلاثة مرافق دائمة لعقد جولات لمِّ شمل الأسر المشتتة التي انفصلت خلال الحرب الكورية.
وأوضح مصدر مسؤول في الحكومة الكورية لشبكة "كي بي إس" إن الجانبين قد أكد خلال القمة بينهما يوم الجمعة الماضي على ضرورة إيجاد حل أكثر جوهرية لهذه القضية، بدلًا من لقاءات لم الشمل التقليدية التي يشارك فيها 300 شخص في كل مرة.
ويجري الآن النظر في المواقع المحتملة للمرافق الدائمة، وهي مدينة "كيسونغ" ومنطقة جبل "كُم كانغ" في كوريا الشمالية، ومدينة "تشور وان" في مقاطعة "كانغ وان".
ويأتي ذلك في إطار مساعي الكوريتين لتنفيذ ما ورد في إعلان "بان مون جوم" الصادر في ختام القمة التاريخية بينهما الأسبوع الماضي.
وينص الإعلان على السعي بسرعة لحل القضايا الإنسانية الناتجة عن التقسيم الوطني، وعقد اجتماع لهيئتي الصليب الأحمر بين الكوريتين لمناقشة وحل مختلف القضايا، بما في ذلك لم شمل الأسر المشتتة بين الجانبين.

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