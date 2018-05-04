كوريا الجنوبية تفتتح مركزًا للأبحاث حول النشاطات البركانية في جبل بيكدو

افتتحت كوريا الجنوبية مركزًا للأبحاث، لتنفيذ دراسات مشتركة مع الصين حول الأنشطة البركانية في جبل بيكدو.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن جامعة بوسان الوطنية قد تم تعيينها رئيسا للجانب الكوري الجنوبي في البحوث المشتركة، وسوف تتلقى التمويل اللازم لمدة 9 سنوات.

وسوف يستكشف المركز إمكانية حدوث ثوران بركاني في الجبل الواقع على الحدود بين كوريا الشمالية والصين.

وأضافت هيئة الأرصاد الكورية أن إطلاق مركز الأبحاث سيساعد في التنبؤ بما إذا كان النشاط البركاني في جبل بيكدو سيزداد أم لا، وأضافت أن المركز سيسعى أيضًا إلى التعاون مع كوريا الشمالية في إجراء الأبحاث.

