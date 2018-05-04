سيول تشدد على التخلي الكامل عن السلاح النووي

أوضح وزير التوحيد الكوري الجنوبي "جو ميونغ كيون" رسميًّا المعنى المقصود من "التخلي الكامل عن السلاح النووي"، الوارد في إعلان "بان مون جوم"، حيث قال إن المهمة المتبقية هي ضبط الاتفاقية وتنفيذها بشكل جيد، لكن الحقيقة هي أن كوريا الشمالية قد ضيَّقت بشكل كبير الفجوة مع مفهوم التخلي الكامل عن الأسلحة النووية بطريقة يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها، وهو المبدأ الذي تتمسك به الولايات المتحدة.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تقارير قللت من أهمية قرار كوريا الشمالية بإغلاق موقع التجارب النووية في "بونغ كيه ري"، حيث ذهب بعض المشككين إلى أن هذه الخطوة ليست مهمة، لأن كوريا الشمالية قد أعلنت بالفعل أنها انتهت من استكمال قدراتها النووية.

وتعليقًا على ذلك، قال الوزير إنه حتى لو كانت كوريا الشمالية لديها قدرات نووية، فإنه يعتقد أنه ما زال أمامها مجال للتطوير والاستكمال، لذلك فإن هذه الخطوة تعد علامة جيدة.

وأشار إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أكد في القمة الأسبوع الماضي مع الرئيس "مون جيه إين" أن كوريا الشمالية ليس لديها سبب للاحتفاظ بالأسلحة النووية إذا تم الإعلان عن نهاية الحرب الكورية، واتفق الجانبان على عدم غزو أحدهما للآخر.

