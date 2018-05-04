غرس الأشجار في كوريا الشمالية كأول مشروع للتبادلات بين الكوريتين

من المتوقع أن يكون غرس الأشجار في كوريا الشمالية أول مشروع للتبادلات بين الكوريتين ضمن إجراءات المتابعة لبيان "بان مون جوم" الصادر في ختام محادثات القمة الأخيرة بين قائديْ الكوريتين.

وعقدت اللجنة التنفيذية لبيان بان مون جوم أول اجتماع لها أمس الخميس حيث اتفق المشاركون على بذل جهود لعقد مباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين قبل منتصف شهر مايو الجاري.

وقررت اللجنة اختيار مشروع غرس الأشجار في كوريا الشمالية كأول مشروع للتبادلات بين الجانبين نظرا لأن هذا المشروع يعتبر مشروعا إنسانيا ولا ينتهك العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية.

ومن جهة ثانية، يخطط مكتب الرئاسة في سيول لإصدار بيان خاص يدعم ما جاء في بيان بان مون جوم، وذلك خلال محادثات القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان التي ستعقد يوم التاسع من مايو الجاري.