الإنتهاء من إزالة مكبرات الصوت في المنطقة الحدودية بين الكوريتين

تبين أن الكوريتين قد أنهتا عمليات إزالة مكبرات الصوت الدعائية على طول الحدود بين الجانبين اليوم السبت.

وجاء ذلك ضمن مساع لتنفيذ بيان "بان مون جوم" الذي وقعه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جي اين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن عمليات إزالة مكبرات الصوت بدأت في الأول من شهر مايو الحالي وانتهت في الرابع من نفس الشهر. كما بدأت القوات الكورية الشمالية هذه العملية في الأول من مايو وأنهتها يوما قبل القوات الكورية الجنوبية.

الجدير بالذكر أن الكوريتين اتفقتا في بيان "بان مون جوم" الذي صدر عقب انتهاء مباحثات القمة التاريخية بين الجانبين على وقف كل الأعمال العدوانية بما فيها الإذاعة عبر مكبرات الصوت ونشر المنشورات المضادة للجانبين في المنطقة الحدودية.

وكانت مكبرات الصوت تستخدم في الدعاية المضادة من الجانبين وتكرر استخدامها ووقفها حسب حالة العلاقات بين الكوريتين، حيث تم وقف تشغيلها نتيجة لمباحثات عسكرية بين الطرفين في العام 2004 أيام الرئيس السابق الراحل "نو مو هيون"، لكن تم إعادة استخدامها بعد حادث غرق السفينة الكورية الجنوبية الحربية "تشون آن" في العام 2010 أي تحت إدارة الرئيس السابق "لي ميونغ باك" .