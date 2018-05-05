بيونغ يانغ تعدل توقيتها ليتوافق مع توقيت سيول

عدلت كوريا الشمالية توقيتها الذي كان متأخرا بـنصف ساعة مقارنة مع الجنوب ليكون توقيت الكوريتين توقيتا موحدا.

وأفادت وكالة تشوسون المركزية للأنباء صباح اليوم بأنه تم تعديل توقيت بيونغ يانغ ابتداء من اليوم، الخامس من مايو، ليتطابق مع جارتها الجنوبية. وجاء ذلك التنفيذ وفقا لأوامر لجنة شؤون الدولة الشعبية الديمقراطية الكورية الشمالية.

كما ذكرت الوكالة أن تعديل التوقيت يعتبر أول خطوة عملية الى طريق التوحيد والتصالح بين الكوريتين.



وقامت إذاعة تشوسون المركزية الكورية الشمالية واذاعة بيونغ يانغ بإعلان التوقيت المعدل عند بثه.

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية قالت إن تعديل التوقيت الكوري الشمالي قد تم تنفيذه بناء على اقتراح الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" توحيد التوقيت بين الكوريتين.