مواجهة مشتركة بين الكوريتين للكوارث الطبيعية في المنطقة منزوعة السلاح

أكتب :

2018-05-07 14:23:59

تحديث :

2018-05-07 14:48:13

مواجهة مشتركة بين الكوريتين للكوارث الطبيعية في المنطقة منزوعة السلاح

تبين أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ستبحث مع كوريا الشمالية سبل تخفيف حظر اقتراب الطائرات العمودية التابعة لهيئة الغابات الكورية الجنوبية من المنطقة منزوعة السلاح، وذلك خلال المباحثات العسكرية المرتقبة بين الكوريتين، بهدف مواجهة الكوارث الطبيعية التي قد تحدث داخل تلك المنطقة، بما في ذلك الانهيارات الأرضية وحرائق الغابات.
وكان الحريق الذي اشتعل في الجزء الشمالي من المنطقة منزوعة السلاح يوم الثامن عشر من شهر أبريل الماضي قد انتشر نحو الجزء الجنوبي من المنطقة، وتم إطفاؤه بعد أربعة أيام من اشتعاله باستخدام 12 طائرة عمودية تابعة لهيئة الغابات الكورية الجنوبية. 

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