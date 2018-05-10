وسائل الإعلام الشمالية تتحدث عن لقاء كيم جونغ أون وبومبيو

أكتب :

2018-05-10 11:25:57

تحديث :

2018-05-10 11:28:08

وسائل الإعلام الشمالية تتحدث عن لقاء كيم جونغ أون وبومبيو

تحدثت تقارير وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية عن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى بيونغ يانغ، وإطلاق سراح 3 أمريكيين كانوا معتقلين لدى كوريا الشمالية.
وقالت التقارير الصادرة اليوم إن الوزير الأمريكي زار كوريا الشمالية أمس والتقى بالزعيم "كيم جونغ أون"، حيث نقل إليه رسالة شفوية من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مشيرة إلى أن الزعيم كيم والوزير بومبيو توصلا إلى اتفاق مرضٍ فيما يتعلق بمباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية القادمة.
وأضافت أن الزعيم كيم وافق على طلب الإفراج عن ثلاثة أمريكيين معتقلين، وسمح بإعادتهم إلى بلادهم بعفو خاص منه.
ويقول المراقبون إن هذه الإفادات السريعة من قبل وسائل الإعلام الكورية الشمالية تستهدف التوضيح للرأي العام الكوري الشمالي حول ضرورة عقد القمة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتغيير سياسات بيونغ يانغ تجاهها.
تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تنشر أخبارا ذات صلة عندما زار  الوزير بومبيو كوريا الشمالية في نهاية شهر مارس الماضي.

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