سيول تسعى إلى صفقة شاملة بشأن نزع السلاح النووي

قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي إن سيول تتوقع الوصول إلى تسوية شاملة مع كوريا الشمالية، بشأن نزع السلاح النووي للنظام.

وفي كلمة ألقاها في إحدى الجامعات في سيول أمس الجمعة، قال "تشو ميونغ كيون" إن توجه الحكومة يبدأ بهدف الوصول إلى "صفقة شاملة" مع بيونغ يانغ، وتنفيذها بصورة تدريجية.

وقال إنه من المهم أيضًا الدفع نحو نزع السلاح النووي وبناء السلام، مع تقليل المتغيرات التي يمكن أن تعرقل هذه الأهداف.

وفيما يتعلق بجهود سيول لتسهيل مفاوضات نزع الأسلحة النووية قبل قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قال "تشو" إن سيول تعرض مواقفها من خلال القنوات الدبلوماسية المختلفة، إلى الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والصين، مضيفًا أنها تبذل قصارى جهدها للتوسط بين الأطراف المختلفة.

وردًا على سؤال عن خطة الرئيس "مون جيه إين" بشأن التعاون الاقتصادي مع الشمال، قال إنها تهدف إلى ربط شبه الجزيرة الكورية بالقارة الأوراسية، وبالتالي إيجاد حل لأزمة النمو المنخفض في كوريا الجنوبية، وإنشاء محرك جديد للنمو.

وقال إنه إذا تم تنفيذ الخطة، فسوف يساعد ذلك كوريا الشمالية على تطوير اقتصادها وتعزيز مناخ من الرخاء في شمال شرق آسيا.

