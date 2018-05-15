كوريا الشمالية تفكك موقع تجاربها النووية بحضور وسائل الإعلام الدولية

أعلنت كوريا الشمالية عن تفكيكها موقع تجاربها النووية في مراسم احتفالية ستقام خلال الفترة من يوم الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أمس الأحد إن تفكيك الموقع الذي يقع في منطقة "بونغ كيه ري"، سيشمل هدم أنفاقه من خلال عمليات تفجير ومنع الوصول إليه.

وأضافت أنه سيتم السماح للصحفيين الدوليين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا بحضور مراسم تفكيك الموقع، إلا أنه لن يتم إجراء بث مباشر لعمليات التفجير.

وكانت كوريا الشمالية قد سمحت لصحفيين دوليين بحضور مراسم تفجير مفاعل "يونغ بيون" النووي في عام 2008، وتم إجراء بث مباشر لتلك المراسم.

وستقوم مجموعة من الصحفيين الدوليين بزيارة لكوريا الشمالية على متن طائرة من بكين إلى مدينة "وون سان" الكورية الشمالية، وسوف تنظم وزارة الخارجية الكورية المشالية رحلة بقطار خاص لهم لدخول منطقة "بونغ كيه ري" حيث يوجد موقع التجارب النووية.