كوريا الشمالية ترفض العودة إلى المحادثات مع سيول قبل حل بعض القضايا

قالت وكالة الإنباء المركزية الكورية الشمالية إن بيونغ يانغ لن تجلس على طاولة المحادثات مع كوريا الجنوبية ما لم يتم حل القضايا الملحة التي أدت إلى تعليق المباحثات رفيعة المستوى، التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء الماضي في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".

وندد "ري سون كوان" رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن في كوريا الشمالية أمس الخميس بتدريبات "ماكس ثاندر" الجوية السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ويرى المراقبون السياسيون أن كوريا الشمالية استهدفت من وراء تعليق المباحثات رفيعة المستوى مع الجنوب تقليل حجم التدريبات الجوية الكورية الأمريكية المشتركة، أو تقليل مدتها، أو إلغاءها.

كما ندد المسؤول الكوري الشمالي بكوريا الجنوبية قائلا إنها تقف بجانب الولايات المتحدة التي تسعى للاستمرار في فرض أقصى الضغوط والعقوبات على بيونغ يانغ حتى يتم نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل كامل.

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