سيول تعتقد أن الكوريتين ستلتزمان بما ينص عليه بيان بان مون جوم

قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إنه لم يطرأ أي تغيير على عزم الكوريتين الالتزام بما ينص عليه بيان "بان مون جوم" الذي صدر في ختام محادثات القمة بين قائدي الكوريتين.

جاء ذلك تعليقا على التصريح الذي أدلى به رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن في كوريا الشمالية "ري سون كوان"، والذي قال فيه إن بيونغ يانغ لن تعود للمحادثات مع كوريا الجنوبية ما لم يتم حق القضايا الملحة التي أدت إلى إلغاء المباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين.

وقال المتحدث باسم الوزارة "بين تيه هيون" في موجز صحفي اليوم الجمعة إن كوريا الجنوبية ستتقدم نحو الأمام لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية دون توقف، وأنها ستبقى ثابتة دون تأثر بأي شيء آخر.

وكانت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية قد بعثت برسالة إلى كوريا الشمالية عبرت فيها عن أسف حكومة سيول إزاء قرار تأجيل المباحثات رفيعة المستوى من جانب واحد، ودعت فيها إلى عقد المباحثات في أسرع وقت ممكن.

وردا على ذلك، وجه رئيس لجنة التوحيد السلمي في كوريا الشمالية تنديدا شديد اللهجة بمحتويات الرسالة.

وعبرت الوزارة الكورية الجنوبية عن أملها في أن يتم تفكيك موقع "بونغ كيه ري" للتجارب النووية في كوريا الشمالية كما هو مخطط له خلال الأسبوع القادم، وأضافت أنها سترسل إلى بيونغ يانغ قائمة بأسماء الصحفيين الذين سيحضرون مراسم تفكيك الموقع.

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