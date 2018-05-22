كوريا الشمالية ترفض مجددا استقبال صحفيين كوريين جنوبيين

قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إنها حاولت إرسال قائمة بأسماء الصحفيين الكوريين الجنوبيين الذين سيقومون بتغطية عملية تفكيك موقع "بونغ كيه ري" للتجارب النووية، لكن كوريا الشمالية رفضت مجددا تسلم القائمة.

وتشير الصور التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية إلى أن الاستعدادات تجرى الآن لمراسم تفكيك موقع "بونغ كيه ري".

وبهذا أصبح من الممكن أن تقوم كوريا الشمالية بالسماح لصحفيين من الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا فقط بحضور تلك المراسم.

وقد غادر فريق صحفي كوري جنوبي إلى بكين للانضمام إلى المجموعة الصحفية التي ستحضر مراسم تفكيك موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية.

وسيقوم أعضاء الفريق الصحفي الكوري الجنوبي بتقديم طلب للسفارة الكورية الشمالية لدى بكين لإصدار تأشيرات دخول لهم، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السفارة الكورية الشمالية ستصدر تلك التأشيرات.

وفي حالة حصولهم على تأشيرات دخول، سيغادرون بكين متوجهين إلى مدينة "وان سان" الكورية الشمالية مع مجموعة من الصحفيين من أربع دول أخرى.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أنها ستقوم بتفكيك موقع التجارب النووية خلال الفترة ما بين الثالث والعشرين والخامس والعشرين من مايو الجاري من خلال هدم جميع أنفاقه بالمتفجرات وإغلاق مداخله.

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