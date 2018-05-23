جريدة موالية لكوريا الشمالية: العلاقات بين الكوريتين، والعلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن قضيتان منفصلتان



أشارت صحيفة مقرها اليابان، معروف تمثيلها موقف كوريا الشمالية في الخارج، إلى أن بيونغ يانغ تعتبر العلاقات بين الكوريتين موضوعا منفصلا عن تعاملاتها مع الولايات المتحدة.

في مقال نشر على موقع الصحيفة اليوم الثلاثاء، ذكرت تشوسون شينبو إن إحراز تقدم في الحوار بين الشمال والولايات المتحدة لا يعني أنه سيحل تلقائيًا ما أدى إلى تعليق المحادثات الرفيعة المستوى بين الكوريتين.

وزعمت الصحيفة المؤيدة لبيونغ يانغ أنه إذا استمرت "فوضى الحرب" التي تستهدف الشمال، فإن الكوريتين لن تجريا محادثات عالية المستوى.

كما ألقى المقال باللوم على المناورات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قائلا إنها تعبير واضح عن السياسات العدائية تجاه الشمال، ومشيرا إلى أن أي تدريبات عسكرية تنطوي على أسلحة نووية تعتبر تهديدا نوويا.

ألغى الشمال فجأة محادثات الأربعاء الماضي رفيعة المستوى التي كان من المقرر أن تأتي لمتابعة ما جاء في قمة الكوريتين الشهر الماضي، متعللا بتدريبات "ماكس ثاندر" الجوية بين سيول وواشنطن.

وقالت صحيفة تشوسون شينبو إن الشمال ثابت في مطلبه بضرورة أن تنهي الولايات المتحدة تهديدها العدائي والنووي أولاً قبل نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

كما انتقدت الصحيفة سيول لاعتمادها على قوى خارجية والحفاظ على موقف المواجهة مع الشمال، قائلة إن اعتماد كوريا الجنوبية على إخلاص وتسامح الشمال سيخلق عقبة أخرى أمام تنفيذ إعلان بانمونجوم.



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