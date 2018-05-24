كوريا الشمالية تقبل مشاركة مراسلي كوريا الجنوبية لتغطية تفكيك موقعها النووي

وافقت كوريا الشمالية أخيراً على قائمة الصحفيين الكوريين الجنوبيين الذين تمت دعوتهم من أجل تفكيك موقع التجارب النووية في "بونغ كيه ري".

وقالت وزارة التوحيد في سيول إنها أرسلت القائمة صباح اليوم الأربعاء عبر مكالمة هاتفية من قرية الهدنة "بان مون جوم"، وقد قبلتها بيونغ يانغ.

وأوضحت الوزارة أن كوريا الشمالية ستتخذ بسرعة الخطوات اللازمة لإتمام رحلة الصحفيين الكوريين الجنوبيين، بما في ذلك الموافقات المطلوبة والنقل.

وقالت بعض التقارير إن حكومة سيول تبحث إرسال أولئك المراسلين على متن رحلة مباشرة إلى مدينة "وان سان" الكورية الشمالية.

وكانت مجموعة من الصحفيين من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا قد غادرت بكين صباح أمس الثلاثاء ووصلت بالفعل إلى كوريا الشمالية، بينما لم يُسمح للصحفيين الكوريين الجنوبيين بالصعود إلى الطائرة لأن سفارة كوريا الشمالية في بكين رفضت إصدار تأشيرات لهم رغم أنه قد تمت دعوتهم من قبل.







[Photo : YONHAP News]