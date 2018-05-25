قامت كوريا الشمالية بتفكيك موقع التجارب النووية في بونغ كيه ري.

ووفقًا للوفد الصحفي الكوري الجنوبي، الذي تمت دعوته لحضور الحدث، أطلقت السلطات الكورية الشمالية سلسلة من الانفجارات في موقع التجارب النووية في بونغ كيه ري، الذي يقع في مقاطعة شمال هام كيونغ أمس الخميس، بدءا من النفق الثاني والمرصد الخاص به في الساعة الحادية عشرة صباحًا، ثم تفجير النفقين الثالث والرابع في وقت لاحق في حدود الساعة 4:17 مساءً.

كما ذكرت وكالة أسوشيتدبريس أيضًا أن عملية التفكيك كانت في حضور الصحفيين الأجانب، بما في ذلك طاقمها الخاص.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستسمح لصحفيين من 5 دول، وهي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين وروسيا والمملكة المتحدة، بحضور عملية تفكيك الموقع.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت ست تجارب نووية في ذلك الموقع على مدى أكثر من 10 سنوات، وتعد عملية التفكيك تلك أول إجراء تتخذه بيونغ يانغ تجاه التخلي عن السلاح النووي، كما وعدت خلال القمة بين الكوريتين الشهر الماضي.



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