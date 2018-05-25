سيول تؤكد على استمرار الالتزام بإعلان بان مون جوم

شدد وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "تشو ميونغ كيون" على إن الكوريتين لا تزالان ملتزمتين بتنفيذ ما جاء في بيان "بان مون جوم" ونزع السلاح النووي وإحراز السلام في شبه الجزيرة الكورية، وذلك على الرغم من إلغاء القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأضاف الوزير "تشو" في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الجمعة أن الحكومة الكورية الجنوبية ستبذل كل ما في وسعها لتنفيذ ما جاء في بيان "بان مون جوم".

وفيما يخص استئناف المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين، رفض الوزير "تشو" ذكر أي تفاصيل لكنه قال إنه سيتم إجراء دراسة حول إمكانية استئنافها تنفيذا لما جاء في بيان "بان مون جوم".





[Photo : KBS News]