كيم جونغ أون يتفقد بناء المنطقة السياحية الساحلية

قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بفحص موقع إنشاء منطقة سياحية في الساحل الشرقي للبلاد وأمر بإكمال المشروع بحلول أبريل من العام المقبل.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة إن كيم تفقد موقع منطقة وونسان-كالما السياحية الساحلية في مقاطعة كانغوان يوم السبت.

تفقد كيم البناء والتقدم المحرز حتى الآن ووضْعَ المواد والمرافق.

وكانت كوريا الشمالية قد ألغت في وقت سابق زيارة برمجت لصحفيين أجانب من خمس دول إلى المنطقة السياحية بعد أن تمت دعوتهم لتغطية عملية هدم موقع التجارب النووية في بونغ-كي ري يوم الخميس.

وأمر كيم المسؤولين بإكمال البناء بحلول 15 أبريل من العام المقبل، وهو عيد ميلاد مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ" الذي يحتفل به في يوم الشمس.

وكان تاريخ الانتهاء من الأشغال قد حدد بالتاسع من سبتمبر من هذا العام للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس النظام الكوري الشمالي، ولكن تم تأخير التاريخ على ما يبدو تماشيا مع التقدم المحقق في أشغال البناء.







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