تبادلت الكوريتان قوائم بأسماء أعضاء وفدي الجانبين إلى مباحثات عالية المستوى المقرر عقدها بعد غد الجمعة في منطقة "بان مون جوم" الحدودية.

ويأتي ذلك بعد مرور 3 أيام على اتفاق قائدي الكوريتين على عقد المباحثات عالية المستوى.

وسيرأس وفد كوريا الجنوبية "جو ميونغ كيون" وزير التوحيد، بينما سيرأس وفد الشمال "لي سون كوان" رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن، وسيبلغ عدد أعضاء كل وفد خمسة بمن فيهم رئيس الوفد.

ومن بين أهم موضوعات المباحثات: التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، بما في ذلك ربط السكك الحديدية، ولم شمل الأسر المشتتة في عيد الاستقلال الذي سيصادف الخامس عشر من شهرأغسطس، وتنظيم حدث مشترك بين الكوريتين تذكيرا ببيان الخامس عشر من يونيو.

وأيضا من المقرر أن يتم في المباحثات مناقشة إنشاء مكتب مشترك للاتصالات بين الكوريتين، وموضوع المشاركة المشتركة في دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية.

ومن المتوقع أن يتم في المباحثات تحديد موعد اجتماع لهيئتي الصليب الأحمر الكوريتين من أجل الاستعداد سريعا لعقد جولة للم شمل الأسر المشتتة في عيد الاستقلال، وأيضا تحديد جدول أعمال المباحثات العسكرية على مستوى لواء بهدف تخفيف التوتر بين الكوريتين.

[Photo : YONHAP News]