استئناف الجولة الثانية من مفاوضات العمل بين بيونغ يانغ وواشنطن في بان مون جوم

استؤنفت مباحثات العمل للإعداد لمباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية في دار "تونغ إيل" في منطقة "بان مون جوم" الحدودية اليوم، بين مسؤولين من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. ويرأس الوفد الكوري الشمالي في هذه المباحثات "تشيه سون هي" نائبة وزير الخارجية.

ويبحث الجانبان خلال هذه الاجتماعات سبل إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية والضمانات التي سيتم تقديمها للنظام الكوري الشمالي.

وقد تم حتى الآن مناقشة كيفية إخلاء كوريا الشمالية من الصواريخ البالستية العابرة للقارات .

ومن المتوقع أن يتم خلال اجتماعات اليوم التوصل إلى اتفاق حول موضوعات النقاش في مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية المقرر عقدها في سنغافوره يوم 12 من الشهر القادم.









[Photo : YONHAP News]