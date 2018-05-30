استئناف الجولة الثانية من مفاوضات العمل بين بيونغ يانغ وواشنطن في بان مون جوم

أكتب :

2018-05-30 16:28:09

تحديث :

2018-05-30 16:54:41

استئناف الجولة الثانية من مفاوضات العمل بين بيونغ يانغ وواشنطن في بان مون جوم

استؤنفت مباحثات العمل للإعداد لمباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية في دار "تونغ إيل" في منطقة "بان مون جوم" الحدودية اليوم، بين مسؤولين من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. ويرأس الوفد الكوري الشمالي في هذه المباحثات "تشيه سون هي" نائبة وزير الخارجية.
ويبحث الجانبان خلال هذه الاجتماعات سبل إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية والضمانات التي سيتم تقديمها للنظام الكوري الشمالي.
 وقد تم حتى الآن مناقشة كيفية إخلاء كوريا الشمالية من الصواريخ البالستية العابرة للقارات . 
ومن المتوقع أن يتم خلال اجتماعات اليوم التوصل إلى اتفاق حول موضوعات النقاش في مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية المقرر عقدها في سنغافوره يوم 12 من الشهر القادم. 



[Photo : YONHAP News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>