كوريا الشمالية تؤكد مجددا على عزمها نزع السلاح النووي

أكتب :

2018-06-01 11:19:58

تحديث :

2018-06-01 13:26:16

كوريا الشمالية تؤكد مجددا على عزمها نزع السلاح النووي

قالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة إن رغبة بيونغ يانغ في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية لا تزال "ثابتة دون تغيير".
ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قوله خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" الذي يزور كوريا الشمالية حاليا، إنه يأمل في تسوية قضية العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن وقضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل مرحلي متدرج.
كما أعرب "كيم" عن أمله في حل هذه القضايا من خلال الحوار والمفاوضات الفعالة والبناءة.
وجاء تصريحات الزعيم الشمالي في الوقت الذي يعقد فيه لقاء بين نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول" ووزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في نيويورك.
وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إن الزعيم "كيم جونغ أون" ووزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" اتفقا على عقد محادثات قمة بين بيونغ يانغ وموسكو خلال هذا العام، مشيرة إلى أن لافروف سلّم "كيم" رسالةً شخصية من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

[Photo : YONHAP News]

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