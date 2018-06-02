اختتام الجلسة الصباحية من المباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين

أكتب :

2018-06-01 14:18:46

تحديث :

2018-06-01 16:26:52

اختتام الجلسة الصباحية من المباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين

اختتمت الجلسة الصباحية من المباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين دون ظهور أي خلافات كبيرة.
وقد بدأت المباحثات في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة في بيت السلام الواقع في الجزء الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، واستغرقت الجلسة الصباحية من المباحثات 55 دقيقة.
وتم خلال الجلسة تبادل الآراء حول سبل تنفيذ ما جاء في بيان "بان مون جوم" الصادر يوم السابع والعشرين من شهر أبريل الماضي في ختام محادثات القمة بين الكوريتين، إلى جانب بحث القضايا المتعلقة بمواعيد اجتماعات أخرى، وإقامة مراسم مشتركة بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة على عقد أول قمة بين الكوريتين التي تصادف يوم الخامس عشر من يونيو، وإنشاء مكتب اتصال مشترك بين الجانبين.
وأكد رئيس الوفد الكوري الشمالي "لي سون كوان"، رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن، على أهمية حل القضايا المعلقة بناء على الثقة المتبادلة.
ومن جانبه، قال رئيس الوفد الكوري الجنوبي "تشو ميونغ كيون" وزير التوحيد الوطني، إنه لا توجد أي مشكلة لا يمكن حلها بين الكوريتين نظرا لأنهما متفقتان على المبدأ الذي يقضي بحل المشاكل بينهما بشكل مباشر .
ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة المسائية بحث القضايا المتعلقة ببرنامج لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين وعقد مباحثات رياضية للمشاركة المشتركة في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في إندونيسيا هذا العام، بالإضافة إلى موعد عقد المباحثات العسكرية.

[Photo : YONHAP News]

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