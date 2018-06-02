كوريا الشمالية تفتتح أول خط للسكك الحديدية عابر للبحر

افتتحت كوريا الشمالية أول خط للسكك الحديدية عابر للبحر معلنة بذلك عن بدء تنفيذ مشروعات لتطوير البنى التحتية فيها.

وحضر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" حفل تدشين الخط الذي يربط يربط مدينتي "كوام" و"داب تشون" في مقاطعة "كانغ وان".

ووفقا لاقتراح أعدته شركة إدارة السكك الحديدية التابعة لوزارة السكك الحديدية الكورية الشمالية مؤخرا، سيتم تحديث خط السكك الحديدية الذي يربط بين مدينة "وون سان" وجبل "كوم كانغ" ويصل طوله إلى 118 كيلومترا.

وبموجب هذا الاقتراح، ستقوم شركة أجنبية ستحصل على صفقة لتنفيذ هذا المشروع، بتحديث خط السكك الحديدية لمدة عامين بتكلفة قدرها 323 مليون دولار، وستكون مسؤولة عن تشغيل الخط لمدة 30 عاما.

كما أشار الاقتراح إلى أنه سيتم تقديم مزايا تفضيلية للشركات الأجنبية التي ستستثمر أموالها في بناء البنى التحتية داخل منطقة التنمية الاقتصادية في كوريا الشمالية، بما في ذلك الإعفاء من رسوم استخدام الأراضي.

ومن المتوقع أن تتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى كوريا الشمالية في حالة نجاح محادثات القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

[Photo : KBS News]