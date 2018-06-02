اختتام المحادثات عالية المستوى بين الكوريتين

أكتب :

2018-06-01 18:18:28

تحديث :

2018-06-01 18:18:28

اختتام المحادثات عالية المستوى بين الكوريتين

اختتمت مساء اليوم الجمعة الجلسة الثانية من المباحثات عالية المستوى بين الكوريتين التي عقدت في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".
واتفقت الكوريتان خلال مباحثات اليوم على عقد محادثات لهيئتيْ الصليب الأحمر من الجانبيْن يوم 22 يونيو لمناقشة تنظيم جولة من جولات لم شمل الأسر المشتتة في عيد الاستقلال القادم الموافق ليوم 15 أغسطس، وعقد محادثات عسكرية عالية المستوى يوم 14 يونيو في جناح التوحيد "تونغ إيل غاك" في قرية الهدنة "بان مون جوم"، من أجل مناقشة سبل تخفيف التوتر العسكري بين الجانبين.
كما اتفق الجانبان على إجراء محادثات رياضية يوم 18 من يونيو لمناقشة المشاركة المشتركة للكوريتين في دورة الألعاب الآسيوية التي ستعقد في إندونيسيا هذا العام.
يذكر أن الوفد الكوري الجنوبي في محادثات اليوم ترأسه وزير التوحيد "تشو ميونغ كيون"، بينما ترأس الوفد الكوري الشمالي "ري سون كوان" رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن.

[Photo : YONHAP News]

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