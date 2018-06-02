الكوريتان تتفقان على عقد لقاءات الصليب الأحمر واللقاءات العسكرية والرياضية في يونيو

الكوريتان تتفقان على عقد لقاءات الصليب الأحمر واللقاءات العسكرية والرياضية في يونيو

اتفقت الكوريتان على عقد محادثات الصليب الأحمر، والمحادثات العسكرية رفيعة المستوى، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وخلال المحادثات رفيعة المستوى التي عُقِدت أمس الجمعة في دار السلام في الجزء الجنوبي من قرية الهدنة في بان مون جوم، توصلت كوريا الجنوبية والشمالية إلى مجموعة من اتفاقات المتابعة لإعلان بان مون جيوم الذي تم تبنيه خلال القمة بين رئيسي الكوريتين في أبريل.

واتفق الجانبان على عقد محادثات الصليب الأحمر في الثاني والعشرين من يونيو، في منتجع جبل كوم كانغ الشمالي، لمناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم حدث للم شمل العائلات المشتتة على جانبي الحدود بين الكوريتين، في يوم استقلال كوريا الموافق لـ15 أغسطس.

وسوف تعقد المحادثات العسكرية على مستوى الجنرالات لتخفيف التوترات العسكرية بين الجانبين يوم 14 يونيو.

ومن المقرر أن يلتقي أيضًا المسؤولون الرياضيون من الكوريتين في دار السلام في بان مون جوم يوم 1 يونيو، لمناقشة المشاركة المشتركة المحتملة في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا.

واتفق الجانبان على إنشان مكتب اتصال في المنطقة الصناعية كيسونغ في أقرب وقت ممكن، والعمل من أجل إقامة حدث مشترك بين الكوريتين للاحتفال بأول قمة انعقدت بينهما في يونيو 2000.

جدير بالذكر أن وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشو ميونغ كيون كان يترأس الوفد الكوري الجنوبي خلال المحادثات رفيعة المستوى التي انعقدت أمس الجمعة، ورافقه نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل كيم كيونغ ريول.

كما ترأس الوفد الكوري الشمالي ري سون كوون، رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لأرض الوطن.

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