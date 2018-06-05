كيم جونغ أون يعين قادة عسكريين من الحمائم قبل قمة سنغافوره

كشف تقرير نشرته صحيفة "آساهي" اليابانية أمس الأحد نقلا عن مصدر مطلع على شؤون كوريا الشمالية قوله إن وزير الدفاع الكوري الشمالي "بارك يونغ شيك" تم عزله واستبداله بـ"نوه كوانغ تشول" رئيس اللجنة الاقتصادية الثانية لحزب العمال الحاكم.

وأوضح المصدر أن "كيم سو كيل" رئيس لجنة بيونغ يانغ لحزب العمال قد تم تعيينه رئيسا للمكتب السياسي العام للجيش الكوري الشمالي خلفا للرئيس السابق "كيم جونغ غاك" في شهر مايو الماضي.

ويعتبر كل من "نوه" و"كيم" من فئة الحمائم داخل الجيش الكوري الشمالي.

وقالت الصحيفة إن هناك شائعات تفيد بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الشمالية "لي ميونغ سو" سيتم إقالته أيضا.

وأضافت أنه إذا تأكدت هذه الشائعات، فإن ذلك يعني استبدال أكبر ثلاثة قادة عسكريين في غضون ستة أشهر.

وقال المصدر إنه يبدو أن بيونغ يانغ تستهدف تجنب الارتباك قبل القمة مع الولايات المتحدة من خلال جلب شخصيات معتدلة داخل الجيش.

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