بيونغ يانغ تنتقد مشاركة سيول في تدريبات عسكرية

أدانت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية أمس الأحد مشاركة كوريا الجنوبية في تدريبات "ريم باسفيك"متعددة الجنسيات ومناورات "أولتشي حماة الحرية".

وقالت الصحيفة إن كوريا الجنوبية ستشارك في تدريبات "ريم باسفيك" التي تقام خلال الفترة من يوم السابع والعشرين من يونيو حتى يوم الثاني من أغسطس القادم في المياه القريبة من جزيرة هاواي الأمريكية بمشاركة 20 دولة، بثلاث سفن حربية وعدد من المقاتلات و700 من الجنود .

وأشارت إلى أن كوريا الجنوبية قد أعلنت أن مناورات "أولتشي حماة الحرية" مع الولايات المتحدة ستقام كما هو مخطط له في أوائل أغسطس القادم .

وادعت الصحيفة أن تصرفات كوريا الجنوبية هذه تتعارض مع روح بيان "بان مون جوم" الذي تم إصادره يوم السابع والعشرين من أبريل الماضي بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ، ويدعو إلى بذل جهود مشتركة لتخفيف حدة التوتر العسكري والقضاء على مخاطر الحرب.

كما أكدت على أهمية تخفيف حدة التوتر العسكري وتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية من خلال الالتزام بما ينص عليه بيان "بان مون جوم".

[Photo : KBS News]