كوريا الجنوبية تطلب من بيونغ يانغ منح حصانة لضباط الاتصالات

طلبت كوريا الجنوبية من كوريا الشمالية منح حصانة للضباط الكوريين الجنوبيين الذين سيتم إرسالهم إلى مكتب الاتصال الذي وافقت الكوريتان مؤخرًا على إنشائه، في مجمع كيسونغ الصناعي المشترك في كوريا الشمالية.

ووفقًا لمصدر مطلع، تم تضمين بنود متعقلة بحصانة الضباط الكوريين الجنوبيين في الاتفاق حول مكتب الاتصالات المشترك الذي اقترحته كوريا الجنوبية على كوريا الشمالية في المحادثات رفيعة المستوى التي جرت يوم الجمعة الماضي.

وتتعلق تلك المواد بالحصانة من الاعتقال والاحتجاز، وضمان تأمين المرور والاتصالات، والإعفاء من الجمارك. ونص الاتفاق على أن يُمنح الضباط الكوريون الجنوبيون تلك الحصانة بالقدر الذي تضمنه اتفاقية فيينا للدبلوماسيين.

ورغم تعهد كوريا الشمالية بسلامة المسؤولين الكوريين الجنوبيين في اتفاقيات سابقة مماثلة، إلا أنه لم يكن هناك أسباب قانونية واضحة تعطي كوريا الجنوبية الحق في طلب إعادة مسؤوليها، إذا تم اعتقالهم أو احتجازهم.

ولم يتبين بعد رد كوريا الشمالية على هذا المقترح، لكن مسؤولا في وزارة التوحيد في سيول قال إن الطرفين سيواصلان محادثاتهما في هذا الشأن.

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