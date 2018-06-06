كبير مساعدي الزعيم الكوري الشمالي يصل إلى بكين قادما من سنغافوره

وصل "كيم تشانغ سون" كبير مساعدي الزعيم الكوري الشمالي إلى العاصمة الصينية بكين اليوم الأربعاء، قادما من سنغافوره حيث شارك في عمليات الاستعداد للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

ووفقا لمصادر مطلعة في بكين، فقد وصل "كيم تشانغ سون" إلى مطار العاصمة بكين الدولي قادما من سنغافوره صباح اليوم.

كما أوضح تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه من المرجح أن يكون "كيم" في رحلة العودة إلى بيونغ يانغ من أجل إبلاغ الزعيم الكوري الشمالي بنتائج زيارته.

وأشار التقرير إلى أن وصوله إلى بكين يشير إلى أن الاستعدادات لعقد القمة المرتقبة قد شارفت على الانتهاء.

ومن المتوقع أن يغادر المسؤول الكوري الشمالي بكين متوجها إلى بيونغ يانغ بعد ظهر الغد الخميس. ولم يُعرف المكان الذي يقيم فيه حاليا، ولكن وفقا لبعض المصادر، فإنه من المرجح أن يكون موجودا في دار الضيافة الرسمية في "دياو يوتاي" في بكين، حيث يحتمل أن يقوم بإطلاع المسؤولين الصينيين على نتائج الاجتماعات التي عقدت في سنغافوره.



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