الحكومة الكورية تجري مسحا على الأسر المشتتة في الكوريتين

بدأت اليوم الاثنين وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية في إجراء مسح شامل لتحديد ما إذا كان أعضاء الأسر المشتتة بين الكوريتين أحياء أم لا.

واوضح مسؤول في الوزارة أن المسح سيجرى حتى يوم العاشر من شهر أغسطس القادم في سياق الاستعدادات للتشاور مع كوريا الشمالية بشأن تأكيد ما إذا كان أعضاء الأسر المشتتة في الكوريتين أحياء أم موتى.

ومع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه التأكيدات ستحدث بالفعل.

وكانت كوريا الجنوبية قد طالبت الجانب الكوري الشمالي بالتحقق من مكان وجود الأسر المشتتة في محادثات الصليب الأحمر السابقة، لكن كوريا الشمالية أبدت رد فعل سلبيا في هذه المسألة.

ويبلغ عدد أعضاء الأسر المشتتة الذين تم تسجيل أسمائهم في نظام إدارة المعلومات الخاصة بالأسر المشتتة 132 ألفا و124 شخصا، وقد تم التأكد من أن 75 ألفا و234 منهم قد توفوا بالفعل، وأن 56 ألفا و890 منهم مازالوا على قيد الحياة.