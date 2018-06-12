التلفزيون الكوري الشمالي يبث نبأ زيارة كيم جونغ أون لسنغافوره

أكتب :

2018-06-11 13:20:34

تحديث :

2018-06-11 13:55:20

التلفزيون الكوري الشمالي يبث نبأ زيارة كيم جونغ أون لسنغافوره

بث التلفزيون المركزي الكوري الشمالي في الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين نبأ عن زيارة الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" لسنغافوره.
وذكر التلفزيون الكوري الشمالي أن "كيم" توجه إلى سنغافوره على متن طائرة صينية خاصة،  وكانت في استقباله وزير خارجية سنغافوره، حيث توجه إلى مقر إقامته هناك على متن سيارته الخاصة، كما التقى برئيس وزراء سنغافوره "لي شين لونغ".
وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إن زيارة "كيم" تستهدف إجراء أول لقاء تاريخي مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، موضحة أنه سيتم في هذا اللقاء تناول القضايا المتعلقة بإنشاء علاقات جديدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة تتناسب مع متطلبات العصر الحديث، وإنشاء نظام للسلام الدائم والقوي في شبه الجزيرة الكورية.
وقالت إنه سيتم أيضا بحث القضايا المتعلقة بتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

[Photo : YONHAP News]

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