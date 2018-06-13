سيول توافق على التبادلات الطلابية بين الكوريتين

وافقت حكومة كوريا الجنوبية على طلب لإطلاق تبادلات طلابية بين أكبر جامعتين في الكوريتين.

وقال ممثل لاتحاد طلاب جامعة سيول الوطنية اليوم الثلاثاء إن وزارة التوحيد الوطني وافقت على خطة الاتحاد للاجتماع مع طلاب كوريين شماليين، وأنه سيتم إرسال فاكس لجامعة "كيم إيل سونغ" في بيونغ يانغ في أوائل الأسبوع القادم من أجل تقديم اقتراح رسمي لتنفيذ برنامج تبادل الطلاب الجامعيين بين الجانبين.

وكان اتحاد طلاب جامعة سيول الوطنية قد قدّم طلبًا وخطة لتنفيذ برنامج التبادلات إلى الوزارة يوم الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي.

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ تأسيسه قبل 72 عامًا التي يبدأ فيها الاتحاد برنامجًا للتبادلات الطلابية مع جامعة كورية شمالية.

ومن المتوقع أن يقترح اتحاد طلاب جامعة سيول الوطنية إجراء زيارات إلى جامعة "كيم إيل سونغ" وتنظيم رحلات ميدانية مشتركة إلى المواقع التاريخية في بيونغ يانغ، ضمن مشروعات أخرى.

