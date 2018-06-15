الكوريتان تتفقان على إعادة خط الاتصال العسكري بينهما

اتفقت الكوريتان على إعادة تشغيل خط الاتصال العسكري بينهما.

جاء هذا الاتفاق في المباحثات العسكرية رفيعة المستوى التي عقدت أمس الخميس في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" بعد 10 سنوات ونصف من تعليقها.

وبموجب الاتفاق، سيتم إعادة فتح خطين للاتصال العسكري يربطان الجيشين الكوريين الجنوبي والشمالي عبر المنطقتين الشرقية والغربية، والالتزام بما توصل إليه الجانبان في المباحثات العسكرية السابقة في عام 2004، من اتخاذ تدابير لمنع حدوث صراعات بين الكوريتين في البحر الغربي.

وقال رئيس الوفد الكوري الجنوبي الجنرال "كيم دو كيون" إن الجانبين اتفقا في الرأي على الالتزم بما نص عليه بيان "بان مون جوم" الصادر في أعقاب القمة الكورية الأخيرة خاصة في المجالات العسكرية.

ولكن لم يتمكن الجانبان من تضييق شقة الخلافات حول إمكانية إنشاء منطقة سلمية عند الحدود البحرية في البحر الغربي، وجعل المنطقة الأمنية المشتركة في قرية "بان مون جوم" منطقة منزوعة السلاح.

[Photo : KBS News]