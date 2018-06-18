كوريا الجنوبية تقترح سحب المدفعية الكورية الشمالية من الحدود

أكتب :

2018-06-18 11:16:35

تحديث :

2018-06-18 13:54:02

كوريا الجنوبية تقترح سحب المدفعية الكورية الشمالية من الحدود

عرضت كوريا الجنوبية اقتراحا على كوريا الشمالية بسحب مدفعياتها بعيدة المدى من الحدود.
ونقلت هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" عن مسؤول حكومي قوله إنه قد تم بحث القضايا المتعلقة بإعادة خط الاتصال العسكري بين الجيشين الكوريين الجنوبي والشمالي عبر المنطقة الغربية، وسحب المدفعيات الكورية الشمالية بعيدة المدى من الحدود، وذلك في المباحثات العسكرية رفيعة المستوى التي عقدت يوم الرابع عشر من يونيو الجاري في قرية الحدود "بان مون جوم".
وقال مسؤول آخر إن سحب المدفعية الكورية الشمالية من الحدود يعتبر أمرا أساسيا لتخفيف حدة التوتر العسكري في منطقة البحر الغربي، مشيرا بذلك إلى أن الكوريتين ستستمران في بحث تلك القضية.
ومن المتوقع أن يتم في الجولات القادمة من المباحثات العسكرية بحث إمكانية نقل المدفعية الشمالية إلى المناطق الخلفية أو إغلاق مداخل الأنفاق التي تم فيها نشر المدفعية.

[Photo : KBS News]

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