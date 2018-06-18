انشقاق واحد من بين 5 كوريين شماليين منقذين إلى الجنوب

أكتب :

2018-06-18 13:00:25

تحديث :

2018-06-18 13:46:14

انشقاق واحد من بين 5 كوريين شماليين منقذين إلى الجنوب

قال مصدر حكومي أمس الأحد أن واحدا من بين 5  كوريين شماليين أنقذتهم قوات الشرطة البحرية الكورية الجنوبية في البحر الشرقي يوم الحادي عشر من يونيو الجاري  قد عبر عن نيته البقاء في كوريا الجنوبية.
وكانت قوات الشرطة البحرية قد اكتشفت قاربا منجرفا نتيجة لخلل فني في محركه في المياه القريبة من مدينة "سوك تشو" الساحلية، وعلى متنه 5 مواطنين كوريين شماليين، وأنقذتهم.
وقد تم إعادة الـ4 آخرين إلى كوريا الشمالية بناء على رغبتهم مساء يوم الجمعة الماضي عبر قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".
ورفض المصدر التأكيد على تفاصيل المباحثات التي جرت بين الكوريتين بشأن إعادة أولئك الكوريين الشماليين.

[Photo : KBS News]

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