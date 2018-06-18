الكوريتان تجريان مباحثات رياضية في بان مون جوم

تجرى الكوريتان اليوم الاثنين مباحثات رياضية في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" لبحث القضايا المتعلقة بمشاركة الكوريتين ضمن فريق واحد في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في شهر أغسطس القادم في إندونيسيا، والتبادلات في المجالات الرياضية المختلفة، وإجراء تدريبات رياضية مشتركة.

وقبيل توجهه إلى قرية "بان مون جوم"، قال رئيس الوفد الكوري الجنوبي "تشون تشونغ ريول" سكريتر عام اتحاد الرياضة الكوري الجنوبي، إنه سيبذل كل ما في وسعه لأن تقوم الرياضة بدورها في تعزيز التبادلات والتعاون بين الكوريتين، وتحقيق روح بيان "بان مون جوم" الذي صدر في ختام محادثات القمة بين الكوريتين في شهر أبريل الماضي.

ويرأس الوفد الكوري الشمالي نائب وزير الرياضة "أون كيل أو".

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