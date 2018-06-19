الكوريتان تتفقان على دخول مشترك في دورة الألعاب الآسيوية

اتفقت كوريا الجنوبية والشمالية على السير معًا تحت العلم الكوري الموحد، وتشكيل فريق موحد في بعض الألعاب الرياضية، في دورة الألعاب الآسيوية القادمة.

كما وافقت الكوريتان أيضًا على عقد مباراة لكرة السلة في بيونغ يانغ في أوائل الشهر المقبل، ومباراة أخرى في سيول في فصل الخريف.

وقد أصدر الطرفان بيانًا مشتركًا اليوم الاثنين، بعد محادثات استمرت ثماني ساعات، حول التبادلات الرياضية، في قرية الهدنة بان مون جيوم.

وخلال المحادثات، اتفق الطرفان على دخول مشترك تحت العلم الذي يرمز إلى كوريا الموحدة في حفلي الافتتاح والختام لدورة الألعاب الآسيوية المقبلة 2018 التي ستقام في أندونيسيا، كما حدث في دورة الألعاب الشتوية لعام 2018 في بيونغ تشانغ. وسيعد هذا هو الدخول المشترك الحادي عشر في الأحداث الرياضية الدولية.

واتفقا أيضًا على تشكيل فرق مشتركة، في عدة منافسات في الدورة، بالإضافة إلى دورة الألعاب البارالمبية.

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